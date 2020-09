Palamara all'Anm: «Mai venduta la mia funzione né a Lotti né a Centofanti»

«Chiedo soltanto di essere giudicato serenamente». Sono le parole pronunciate da Luca Palamara, parlando all'assemblea dell'Associazione nazionale magistrati. «Sono qui perchè penso che prima vengano gli interessi di tutti, della magistratura, dei colleghi che mio malgrado sono stati travolti», ha affermato tra l'altro,assicurando di non aver mai voluto sottrarsi al giudizio dell'Anm e ai processi.

Poi ha proseguito, ribadendo di «Non aver mai venduto la mia funzione, né a Lotti, né a Centofanti, né a nessuno». L'assemblea avrà il compito di esprimersi in seguito al suo ricorso contro la decisione di l'espulsione. La pronuncia del direttivo centrale dell'Anm era arrivata lo scorso 20 giugno, in seguito a quanto emerso nelle intercettazioni disposte dalla Procura di Perugia.

Palamara poi ha ammesso di avere avuto rapporti con la politica: «La frequentazione, il confronto sulle nomine è sempre esistito. Gli incontri non erano clandestini e l'Hotel Champagne non è un posto in cui ci si nasconde». Il riferimento è alla location scelta per l'incontro sulle nomine con cinque ex componenti del Consiglio superiore della magistratura e i politici Luca Lotti e Cosimo Ferri.

