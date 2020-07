Scandalo Csm, Palamara dal giudice a Perugia per l'accusa di corruzione. «Violata la Costituzione»

PERUGIA - Camicia bianca e completo blu, Luca Palamara, l'ex pm romano e consigliere del Csm indagato per corruzione, è arrivato a piedi al tribunale penale di via XIV Settembre accompagnato dai suoi avvocati.

Oggi in programma l'udienza stralcio davanti al gip Lidia Brutti che deve decidere quali intercettazioni - un centinaio di telefoniche e una ventina realizzate con il captatore informatico trojan dalla guardia di finanza di cui la procura di Perugia ha chiesto la trascrizione - ammettere al processo. Non ha rilasciato nessuna dichiarazione prima di entrare in tribunale, ma ha affidato tutti ai suoi legali: «Riteniamo violata la Costituzione e questo andiamo a rappresentare», hanno detto. Il riferimento è a quelle conversazioni «registrate tra Palamara e gli onorevoli Ferri e Lotti nella serata dell'8 maggio all'hotel Champagne» che secondo gli avvocati Roberto Rampioni, Mariano e Benedetto Buratti, difensori dell'ex presidente dell'Anm, «non possono essere considerate causali perché Ferri era da mesi nel perimetro delle indagini che avevano ad oggetto anche gli accordi tra Unicost e Magistratura Indipendente per la nomina del Procuratore di Roma». Necessaria, quindi, secondo la difesa «una preventiva autorizzazione della Camera dei Deputati come previsto dall'articolo 68 della Costituzione».



La difesa di Palamara ha infatti già presentato al giudice per le indagini preliminari e alla procura una memoria per chiedere un rinvio dell'udienza. «Riteniamo che non ci sia stato messo a disposizione tutto il materiale intercettato, specie quello con il trojan», ha spiegato l'avvocato Benedetto Buratti. In aula, per la procura, il nuovo capo di Perugia Raffaele Cantone e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano.