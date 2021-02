Palermo, sbloccato il telefono di Antonella: «Nessuno l'ha sfidata nelle chat, nessun video della challenge»

È stato sbloccato il telefono della piccola Antonella Sicomero ma non sono state trovate tracce di inviti o sfide social. La bambina di 10 anni morta suicida nel bagno di casa a Palermo dopo essersi strangolata con la cintura dell'accappatoio non avrebbe quindi risposto alla blackout challange su TikTok, almeno non perché spinta da una terza persona.

I periti hanno sbloccato lo smartphone della bambina ma non hanno trovato video di lei mentre provava a mettere a punto la challange, né sono emersi messaggi o chat in cui si faceva riferimento alla blackout challange. Per gli esperti l'assenza di immagini potrebbe significare due cose: o Antonella non è riuscita ad azionare la telecamera o non stava cercando di filmarsi per una sfida. Sembra quindi indebolirsi l'ipotesi di istigazione al suicidio, ma continuano le indagini della Procura di Termini Imprese, dopo la denuncia contro ignoti.

Resta aperta l'ipotesi che la bambina possa essere stata suggestionata da qualcuno o da qualche contenuto visto sul web. Diverse persone, compresa la sorellina, hanno infatti ammesso che Antonella avrebbe provato a soffocarsi in altre occasioni dopo essere entrata a conoscenza della challange su TikTok. La bambina si era chiusa in bagno dicendo ai genitori che avrebbe fatto la doccia, quando la madre e il padre sono entrati a controllare per lei non c'era più niente da fare.

