Palermo, bimbo di 3 anni muore soffocato mentre gioca. L'ultimo saluto del papà sui social: «Anche da lassù sorriderai»

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agostino Mario Prestidonato èe nel palermitano dopo essere. La perdita è per la famiglia un dolore immenso, come scrive lo stesso papà sulla sua pagina Facebook. Antonio Prestidonato hal, in cui si definisce distrutto.Una foto del piccolo Agostino Mario mentre dorme e un pensiero a lui dedicato: «Mio piccolo angelo stanotte sei volato via...ci hai lasciato nel silenzio assordante... Sono sicuro che adesso starai tenendo la mano stretta stretta a mio padre e che anche da lassù sorriderai», sono le parole del papà. Il bambino era stato messo a letto, ma di nascosto dai genitori era riuscito ad alzarsi per giocare. È riuscito a salire sul tavolo, ma è scivolato ed è rimasto incastrato con il collo nel cordino della tenda rimanendo soffocato.Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato il papà che lo ha trovato privo di sensi in terra e ha chiamato subito i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La famiglia è sconvolta per la perdita, anche perché viste le restrizioni dovute al coronavirus non sarà nemmeno possibile effettuare un funerale con i suoi cari. La magistratura, che ha aperto un'inchiesta sull'incidente, ha disposto la restituzione della salma del bimbo alla famiglia.