Va ai domiciliari, l'ex pm di Siracusa, Giancarlo Longo, arrestato il 7 febbraio con l'accusa di associazione a delinquere, falso e corruzione. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Messina. Per i pm, che ne hanno chiesto e ottenuto l'arresto, Longo, che mesi fa è stato trasferito al tribunale civile di Napoli, avrebbe pilotato fascicoli di indagine per favorire i clienti di due avvocati siracusani, Piero Amara e Giuseppe Calafiore, anche loro arrestati. A differenza dell'ex pm, i due legali restano in carcere: il collegio ha respinto la loro richiesta di scacerazione.

Martedì 27 Febbraio 2018, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 27-02-2018 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA