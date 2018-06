Dito mozzato nella vaschetta di gelato, i Nas chiudono la pasticceria di Palermo

Pochifece il giro del Paese: un ritrovamento disgustoso. Oggi da parte dei carabinieri dei Nas e del dipartimento dell’Asp, è scattata la sopensione dell’attività per la gelateria e pasticceria palermitana che era finita sui giornali per l’accaduto.Nella gelateria, in via Evangelista di Biasi, era stata venduta ad un trentenne del posto una vaschetta di gelato con dentro il dito di un dipendente che aveva avuto un incidente e che lavorava in nero. Nei giorni scorsi il giudice aveva convalidato il sequestro dell'attrezzatura utilizzata per la produzione del gelato.La chiusura è amministrativa e a tempo indeterminato: il provvedimento è scattato dopo i controlli disposti dalla magistratura. Il bar non riaprirà fino a quando il titolare non darà corso alle prescrizioni disposte dall'Asp.