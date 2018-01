In auto con un chilo di droga ma restano in panne: soccorsi e arrestati dai carabinieri

Viaggiavano in autostrada con un chilo di droga nascosto nel bagagliaio dell'auto. All'altezza dello svincolo Buonfornello della A/19 Palermo-Catania, però, sono rimasti in panne: la macchina si è rotta e si è fermata al lato della strada. A soccorrerli, e ad arrestarli, una pattuglia dei carabinieri. I militari, infatti, insospettiti per l'atteggiamento nervoso del conducente e dei due passeggeri, hanno ispezionato il veicolo e hanno trovato lo stupefacente. I tre sono quindi stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Si tratta di un ventunenne, un trentacinquenne e un quarantaquattrenne.



Gli indagati avevano nascosto nell'auto dieci panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo e un involucro di plastica con sei grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e inviata al laboratorio analisi del Comando provinciale di Palermo per le analisi qualitative e quantitative. Dopo la convalida dell'arresto, per due di loro il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Giovedì 4 Gennaio 2018, 20:03 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 20:07

