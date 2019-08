Palermo accerchiata dagli incendi: evacuate 80 persone. Forestale: «Roghi dolosi» Video

Notte di incendi Palermo : una ventina di famiglie sono state evacuate per sicurezza a causa delle fiamme a ridosso di alcune abitazioni e la richiesta dei Vigili del fuoco dell'intervento di squadre fuori dalla Regione. E stata una notte di paura nel Palermitano dove una serie di incendi hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco, protezione civile, forestale e forze dell'ordine.La Prefettura di Palermo ha attivato ieri sera il Centro di coordinamento soccorsi già in pre allarme dal pomeriggio dell'1 agosto. Stamattina i vigili del fuoco sono ancora a lavoro per spegnere alcuni focolai anche se dalla centrale operativa fanno sapere che gli incendi vicino alle casa sono stati domati. Ancora in azione anche i Canadair., dove alcune famiglie sono state costrette per sicurezza a lasciare le loro case, Montelepre, Marineo, Trabia e Belmonte Mezzagno. Dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco segnalano comunque una «situazione di emergenza». Una riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi è fissata in mattinata. Per oggi pomeriggio è già stata diffusa una nuova allerta.Particolarmente coinvolti negli incendi, secondo quanto si legge in una nota della prefettura di Palermo, sono stati i territori dei comuni di Altavilla Milicia, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Camporeale, Cerda, Misilmeri, Monreale, Palermo (Oasi della Speranza e via Messina Marina ), Partinico, Terrasini, Torretta e Trabia. Una ventina le abitazioni evacuate a San Martino delle Scale e quattro nel Comune di Trabia. Al momento non si registrano danni a persone.Per domare le fiamme, alimentate da un forte vento, sono ancora in azione 130 unità e 35 mezzi dei vigili del fuoco; 81 unità del Corpo forestale della Regione siciliana; 50 unità dei carabinieri; 30 della polizia; 10 pattuglie della polstrada e una della guardia di finanza. In azione anche un'autobotte e due unità messe a disposizione dalla città metropolitana e sette autoambulanze del 118.