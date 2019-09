Palermo, bimbo di un anno e mezzo ingerisce cocaina e hashish. Ricoverato in ospedale

Martedì 24 Settembre 2019, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 18:12

Tragedia sfiorata a Palermo , dove un bimbo di un anno e mezzo è stato ricoverato, ieri, dopo avereingerito hashish cocaina . Inizialmente il piccolo era stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, poi è stato trasferito in Rianimazione all'ospedale dei Bambini. Per ore igenitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Le condizioni di salute del piccolo, dopo 24 ore, sono migliorate e ora si trova in Pediatria. La polizia ha segnalato la vicenda al Tribunale dei Minori Il padre ha raccontato agli inquirenti che il bimbo stava giocando fuori casa e avrebbe trovato gli stupefacenti in strada. Una versione che non ha convinto gli agenti che hanno compiuto una perquisizione nella casa dell'uomo dove, però, non sarebbero state trovate sostanze stupefacenti.