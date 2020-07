Nubifragio a Palermo, il prefetto: «È ufficiale, non ci sono vittime nel sottopasso allagato»

Ultimo aggiornamento: 10:11

Adesso è ufficiale:nel violentoche si è abbattuto domenica pomeriggio sulla città. A confermarlo all'Adnkronos è il, che ha seguito dal primo momento da vicino le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Domenica pomeriggio Forlani ha anche convocato l'unità di crisi. Le operazioni di dragaggio delle idrovore sono ancora in corso. Ma alle 6 del mattino l'altezza dell'acqua era di 40 cm e non c'erano più auto allagate."Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di avere visto delle persone nel sottopasso allagato - dice il prefetto - le operazioni sono state avviate subito e via via che si procedeva si alimentava la speranza che non ci fossero decessi. Però la conferma si poteva avere solo alla fine"."Stamattina alle 6 il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Carrolo mi ha informato che ha completato il prosciugamento e dunque adesso, dal momento che non sono stati rinvenuti corpi senza vita, per fortuna".