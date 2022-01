Palermo, operaio 47enne muore travolto da un treno al passaggio a livello

Tragedia oggi pomeriggio nel Palermitano. Un operaio di Bagheria di 47 anni, Ivan Cristofalo, è morto travolto da un treno regionale. Secondo le prime informazioni l’uomo stava attraversando i binari all’altezza di un passaggio a livello sulla linea Messina-Palermo tra Casteldaccia e Bagheria quando è stato investito dal treno in arrivo. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto alle 17 circa.

Secondo quanto si apprende le barriere sarebbero state abbassate, l’uomo avrebbe quindi scavalcato lo stop a piedi o secondo alcuni testimoni con un motorino. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Indagini in corso della Polfer. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario al momento ancora sospeso tra Termini Imerese e Bagheria.