Giovedì 28 Dicembre 2017, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La superaltira fuori il lato peggiore dei clienti. È avvenuto in un supermercato Eurospin didove le telecamere di sicurezza hanno ripreso una folla di persone avventarsi sopra lo scaffale di alcuniin offerta fino ad arrivare a veri e propri atti di violenza.Il video è stato ripreso da un dipendente del supermercatoe postato su Facebook, dove in breve tempo ha fatto il giro della rete. Le immagini risalgono a poco prima di Natale e mostrano un vero e proprio assalto al prodotto in offerta. I clienti hanno letteralmente lottato tra di loro per accaparrarsi il prodotto,