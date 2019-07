Palermo ricorda Boris Giuliano, ucciso dalla mafia 40 anni fa: l'omaggio del figlio Alessandro

Domenica 21 Luglio 2019, 12:18 - Ultimo aggiornamento: 21-07-2019 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi ricorre il 40simo anniversario della morte del capo della squadra mobile Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio 1979 dal killer di Cosa nostra Leoluca Bagarella mentre si trovava nel bar Lux in via Francesco Paolo Di Blasi a Palermo. Stamani, organizzata dalla questura, si è svolta la cerimonia commemorativa, con la deposizione di una corona di alloro sul luogo del delitto e poi è stata celebrata la messa di suffragio nella cappella della Soledad, in salita Antonio Manganelli.Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il questore Renato Cortese, familiari di Giuliano, tra cui il figlio Alessandro questore di Napoli, il vicesindaco Fabio Giambrone, esponenti delle forze dell'ordine.Domani, alle 20.30, nel chiostro seicentesco della questura, andrà in scena una rappresentazione teatrale dedicata alla figura di Boris Giuliano, dal titolo «Diario di un tramutato sorriso», curata dal regista e drammaturgo palermitano Vincenzo Pirrotta, che si è ispirato a un'intervista rilasciata alla Rai dalla vedova del poliziotto, Maria Ines Leotta, dopo l'assassinio. L'opera rappresenta il testo di cinque lettere immaginarie scritte dalla moglie al marito Boris, che ne raccontano gli ultimi cinque giorni di vita. La lettera conclusiva è immaginata, invece, come scritta dopo la sua morte dal marito alla moglie. I testi avranno una colonna sonora originale del compositore Luca Mauceri, che la eseguirà dal vivo al pianoforte. In scena con Pirrotta, l'attrice Cinzia Maccagnano.