Palermo, senzatetto ucciso per 25 euro da un 16enne rom. Commozione ai funerali

Oggi si sono celebrati a Palermo i funerali di Aldo. Presenti al rito funebre i rappresentanti cittadini di diverse confessioni religiose e il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato da un gonfalone del Comune di Palermo. Tra i partecipanti, a piangere a dirotto per la tragica fine di Aldo, la ragazza, impiegata in un bar, che ogni mattina gli portava la colazione, sotto i portici dove Aldo aveva posizionato il suo giaciglio per ripararsi dal freddo. È stata lei a trovare Aldo morto e a chiamare immediatamente i soccorsi. Alla fine della cerimonia ha preso la parola una donna che ha ricordato la generosità e la dolcezza di Aldo, definito da molti «amico di tutti». Dopo i funerali, la salma è stata portata nel luogo del delitto e poi trasferita nel cimitero dei Rotoli, dove il Comune ha predisposto una tomba affinché il clochard possa riposare per sempre.

Sabato 22 Dicembre 2018, 13:31 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2018 14:53

Ucciso per 25 euro. Aid Abdellah, per tutti Aldo, il clochard di 56 anni ucciso domenica notte sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo, sarebbe stato ucciso per poche decine di euro. A raccontarlo agli investigatori sarebbe stato proprio il ragazzino rom di 16 anni fermato dai carabinieri nella notte dopo un lungo interrogatorio in caserma."Non volevo ucciderlo", avrebbe spiegato agli investigatori. Il senzatetto che aveva scelto Palermo per vivere insieme al suo inseparabile gatto è stato colpito mentre dormiva, con una spranga che, a quanto pare però, gli investigatori dell’Arma non hanno trovato, così come non ci sono tracce del cellulare del clochard. Adesso il 16enne si trova in stato di fermo nel centro di prima accoglienza di Malaspina in attesa della convalida. A lui gli uomini dell’Arma sono arrivati grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Le telecamere, però, non hanno ripreso l’aggressione mortale.