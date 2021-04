Palermo, un tir in bilico sui tetti: evacuata una palazzina con sei famiglie

Un tir, per cause in corso di accertamento, è finito in bilico sui tetti di alcuni magazzini a Caccamo, vicino a Palermo. Il grosso mezzo è sospeso e minaccia una palazzina dove abitano sei famiglie, che sono state fatte evacuare dai carabinieri e dai vigili del fuoco arrivati sul posto.

Sono tuttora in corso le operazioni per cercare di rimuovere il veicolo ed evitare gravi danni alla costruzione. Al momento le famiglie sono tutte fuori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati