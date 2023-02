Palermo, recuperato cadavere: era in mare da almeno 20 giorni

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato a circa 4 miglia dal porto di Palermo da una motovedetta della Capitaneria di porto. Il cadavere, trasferito al Policlinico, secondo quanto emerso da una prima ispezione cadaverica, sarebbe in mare da circa 20-30 giorni.

La vittima indossava il pantalone di una muta e un giubbotto di colore nero. Attorno al collo è stata rinvenuta una cintura di salvataggio di colore arancione senza alcuna indicazione.

Alto un metro e 66 centimetri circa, il cadavere presenta una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro, non ha tatuaggi e non ha una parte dell'arcata dentale inferiore.

«Al momento non è riconducibile a segnalazioni locali», fanno sapere dalla Capitaneria di porto.