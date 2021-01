Covid, lettera/appello dei centri sportivi: «Noi dimenticati dal governo, obbligati a chiudere e senza ristori»

Sport e Covid, binomio difficile. «Il Governo, tra le numerose attività economiche colpite dalla pandemia ha dimenticato quella dei lavoratori dei centri sportivi, fitness, piscine, attività collaterali per la salute e per le persone portatrici di disabilità», è la premessa della lettera del sindacato CNAL/FSSI inviata stamani al Presidente del Consiglio Conte. «Si tratta - dichiarano Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto, rispettivamente segretario nazionale e presidente della Federazione Sindacale Sport Italia aderente CNAL - di oltre 180 mila imprese, che danno lavoro ad oltre 700 mila lavoratori dipendenti e 280 mila professionisti, che, di fatto, sono state obbligate a chiudere da circa un anno, e di persone che operano nelle e attraverso le strutture sportive, rimasti senza lavoro, senza reddito e senza ristori».

«A questo danno - continuano i sindacalisti- si è aggiunto quello subito dai fruitori delle attività sportive, tra essi anche persone portatrici di disabilità, che hanno dovuto rinunciare allo sport e ai suoi effetti benefici sulla salute psico-fisica». Per questi motivi e fino a quanto non sarà istituito un apposito tavolo di confronto - hanno concluso Fabio Ronghi e Gerardo Ruberto - manterremo lo stato di agitazione della categoria e confermiamo la manifestazione per Venerdì 29 gennaio dalle ore 11 a Roma in Piazza Montecitorio».

