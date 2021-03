Covid, palestre e piscine in rivolta: «Per noi è la botta finale»

Piscine e palestre restano chiuse. Niente da fare. Su questo punto il governo Draghi ha mantenuto una linea di continuità con quello Conte. E nemmeno il cambio di colore tra regioni aiuta. Con i contagi che non accennano a diminuire aprire determinate strutture per fare sport è considerato ad alto rischio. Nei giorni scorsi ci sono state diverse riunioni con il Cts su questo tema ma la risposta è stata sempre la stessa: per ora restano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati