Roma, aggiusta l’antenna ma cade dal tetto della villa a Palestrina: morto un 80enne

Precipita dal tetto di casa mentre fa una riparazione e muore sul colpo. È una fatalità ad essere costata la vita, ieri a Palestrina, a Guido Chiapparelli, 80 anni, ex bancario molto conosciuto e stimato in città. L’uomo, poco prima delle 13, era salito su una scala a pioli poggiata sul balcone della villetta in cui viveva, in via del Piscarello, sembra per sistemare l’antenna quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra.

Un volo di qualche metro che non gli ha lasciato scampo. Ad accorgersi della tragedia, la moglie, Grazia, che ha trovato il corpo sul pavimento esterno alla casa e ha dato prontamente l’allarme. In pochissimi minuti, sul posto, sono arrivati sia i carabinieri della stazione di Palestrina, che un’ambulanza del 118 di Zagarolo.

È stato attivato anche l’intervento dell’eliambulanza dell’Ares, ma quando il velivolo è arrivato ed è atterrato su un terreno adiacente la proprietà di Chiapparelli, non c’era già più niente da fare. Le ferite riportate nella caduta sono state letali.



Da tutti conosciuto per la sua grande vitalità, Guido non era nuovo a pratiche manuali fatte nella propria casa e, quindi, è probabile che a determinare la caduta sia stato un giramento di testa, o un malore, piuttosto che qualche manovra effettuata con leggerezza.



Una fatalità, la cui notizia, in pochi minuti, si è diffusa per tutta Palestrina, creando stupore e dispiacere in chi lo conosceva. Per tutto il pomeriggio di ieri, tantissime le persone che si sono recate nella casa per stringersi al dolore della moglie, dei quattro figli e dei nipoti per una morte così improvvisa e drammatica.

La totale casualità dell’incidente ha fatto sì che non si sia resa necessaria la disposizione dell’esame autoptico. La salma, così, è stata lasciata a disposizione dei familiari, per allestire la camera ardente e consentire a tutti di porgere l’ultimo saluto a Guido. Nel pomeriggio di oggi, presso la Cattedrale di Sant’Agapito a Palestrina, si svolgeranno i funerali Ultimo aggiornamento: 12:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA