Covid, annullato il Palio di Siena del 2 luglio. La carriera del 16 agosto resta in dubbio

Covid, annullato il Palio di Siena del prossimo 2 luglio. Nonostante la situazione epidemiologica migliori costantemente, il Comune ha deciso di annullare la carriera in programma tra un mese a causa dell'emergenza. La carriera del 16 agosto resta in dubbio.

L'assemblea cittadina di Siena ha chiesto al sindaco Luigi De Mossi di valutare anche l'annullamento della carriera in programma per il 16 agosto. Il Palio di Siena resta quindi in forse...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati