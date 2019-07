Pamela Mastropietro, su Facebook le foto choc del corpo fatto a pezzi

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:28 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 20:28

non sembra trovare pace, nemmeno sui social. Nella pagina"La voce di", pagina usata anche dalla famiglia per avere informazioni sulla ragazza prima del ritrovamento del corpo, sono comparse delle immagini choc.Si tratta di una foto della testa di, decapitata dopo essere stata prima stuprata e poi uccisa, mostrata sui social e in balia di tutti. Sembra anche strano che, la cui policy sembra essere molto rigida in tema di nudità, non si sia occupato di rimuovere il contenuto di certo esplicito e piuttosto cruento visto la terribile storia di cronaca nera. «No, non è il mio, ma è come mi ha ridotto l'», questa è la didascalia che accompagna l'immagine insieme a un'altra foto dinel pieno del suo splendore.La faccia coperta da degli scarabocchi maschera il volto sfigurato, ma dietro si intravedono dei sacchi azzurri dentro i quali erano messi gli altri pezzi della povera ragazza. L'immagine, che ha già decine di like e condivisioni, però non è piaciuta a diversi utenti che non hanno apprezzato la divulgazione del cadavere oltraggiato della ragazza, colpita non solo fisicamente mesi fa, ma ora anche nella sua dignità e memoria.