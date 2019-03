Pamela Mastropietro, la moglie del supertestimone minacciata di morte

Famiglia distrutta, la bimba sta meglio: «È cosciente, respira spontaneamente». Grave il fratellino​

Lunedì 4 Marzo 2019, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama, è un ex affiliato della 'ndrangheta, ora collaboratore di giustizia, e sarà il supertestimone dell'accusa nei confronti di, il nigeriano accusato di aver ucciso e fatto pezzi la 18ennea Macerata. Come denunciato dai legali, la moglie dell'uomo ha ricevuto delle, che secondo alcuni esperti sarebbero tipiche della, che per due settimane è stato compagno di cella dinel carcere di Ascoli Piceno, dovrà testimoniare mercoledì prossimo, in occasione di una nuova udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata. Maria Claudia Conidi, la legale di Marino, ha rivelato: «Il mio assistito ha intenzione di collaborare, ma manca la protezione. Sua moglie ha anche ricevuto unae la scritta "Farete questa fine"».L'episodio sarebbe avvenuto dopo le prime testimonianze di, che aveva raccontato delle confessioni che gli aveva fattoin cella. I legali ora chiedono che l'uomo venga reinserito nel programma di protezione: «Ci appelliamo all'ufficio della procura della Dda di Catanzaro, in modo che possa deporre in maniera più serena e lucida».Secondo il criminologo, la minaccia ricevuta dalla moglie di Vincenzo Marino sarebbe «una modalità classica di intimidazione della. Stiamo parlando di un'organizzazione ricca, potente e radicata da tanti anni in Italia. Anche nella matrice del delitto disono presenti rituali delittuosi tipici della mafia nigeriana».