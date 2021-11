Pandoro Melegatti, lotto ritirato dal mercato: possibile presenza di pezzi di plastica. Il ministero: «Non consumatelo»

C'è un possibile rischio in più per chi già voleva assaporare l'atmosfera di Natale e aveva acquistato un pandoro. Infatti un lotto del pandoro originale Melegatti (quello da 740 grammi) è stato ritirato dal mercato «per la possibile presenza di corpi estranei di plastica dura». Lo ha comunicato il ministero della Salute sul proprio sito. L'avvertenza del ministero è quello di «non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto», avverte il ministero.

I dolci in questione sono venduti in confezione da 750 grammi con il numero di lotto «210917» e il termine minimo di conservazione al 30 aprile 2022. Sono interessati anche i pandori di «aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta» appartenenti allo stesso lotto di produzione, e venduti in confezioni da 740 grammi. Il lotto di pandoro richiamato è stato prodotto da Melegatti 1894 Spa nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto (Verona). In via cautelativa, l'azienda raccomanda di non consumare il dolce con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d'acquisto.

