Padova, si schianta con l'auto contro un camion, Paola muore all'istante a 20 anni

VILLA DEL CONTE - Incidente mortale oggi 29 aprile alle 18 in via Commerciale a Villa del Conte a Padova. La vittima è una ragazza di 20 anni, Paola Zonta residente a Cittadella. Al volante della sua Fiat Punto si è scontrata frontalmente con un autocarro Iveco. E' deceduta sul colpo. Rilievi a cura della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Traffico bloccato per oltre tre ore. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti

Napoli, lite tra 12enni al campo di calcio: l'avversario gli infilza una chiave nella testa. Il bimbo operato d'urgenza