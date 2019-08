Roma, addio a Paolo Cenci: nella sua boutique vestirono i più grandi politici italiani

Mercoledì 14 Agosto 2019, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 18:58

Aveva vestito i più grandi politici della Prima Repubblica. Ma poi, anche le generazioni successive: Veltron , Bianco, Rutelli . Solo per citarne alcuni., storicodelladi via Campo Marzio a se ne è andato. Èdomenica mattina a 90 anni, dopo 60 di fervente attività.L'esercizio era nato negli stessi locali nel 1926, per mano del padre Davide, e il grande negozio su due piani era rimasto quasi uguale, classico ed elegante, fino ad oggi. Lui non ha mai smesso di lavorare, anche negli ultimi giorni prima di spegnersi. Lo si poteva trovare sempre lì. Pronto ad aiutare chiunque nella scelta di abiti e accessori, politici e non.«Lì sono passati ad acquistare abiti, cravatte e scarpe presidenti, ministri e parlamentari. Capitava che lì s’incontrassero politici di primo piano e continuassero le discussioni appena interrotte in Aula. Si favoleggia che nei camerini di Cenci siano nati anche governi, e chissà», ha detto commosso uno dei figli di Paolo Cenci durante il suo funerale.Ora l'attività lasciata da Paolo (che ha aperto succursali anche a New York e Milano) sarà portata avanti dai due figli, Giacomo e David. Perchè la boutique possa continuare a onorare la sua storia.