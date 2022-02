Paolo Formica morto in un incidente mentre torna a casa per pranzo: aveva 4 figli. Terribile schianto con un camion

Paolo Formica, 61 anni, originario di Prato, babbo esemplare di quattro figli, ha perso tragicamente la vita ieri lungo la provinciale 3 mentre rincasava per pranzare con i suoi cari, in direzione Cagli (Pesaro-Urbino) dove abitava con la sua famiglia. A bordo della sua Fiat Multipla di colore nero è piombato frontalmente contro un camion che sopraggiungeva in direzione di marcia contraria monti mare.

