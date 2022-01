Portogruaro, supera le sbarre per vedere se arriva il treno: travolto e ucciso dal Regionale

Investito dal treno, pensionato di Portogruaro (Venezia) muore nel terribile impatto. A perdere la vita Paolo Gonella, 70enne di Summaga, che questa mattina verso le 9.30 non si è accorto del treno che stava per sopraggiungere in prossimità del passaggio a livello rimanendo investito. L'uomo, secondo le indagini della Polizia ferroviaria di Portogruaro che ha raccolto le testimonianze, si sarebbe esposto oltre la sbarra abbassata per vedere se stesse arrivando il treno. Disabile per un problema di udito, non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio.

L'impatto è stato impressionante. Gonella è stato investito e catapultato a circa una quarantina di metri dall'impatto. Sul posto, in prossimità del passaggio a livello di Noiari di Summaga, sono arrivati i sanitari del 118 con la Polizia ferroviaria. Purtroppo per il pensionato non c'è stato niente da fare, è deceduto nel terribile incidente. Bloccato il traffico ferroviario con 6 treni cancellati e con altri tre che hanno accumulato ritardi fino a 90 minuti. Solo verso le 13 la circolazione ferroviaria è tornata alla normalità.