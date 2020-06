Paolo Massari, l'ex assessore in carcere per stupro era stato accusato di molestie sessuali 10 anni fa: la storia a Chi l'ha Visto

Nel passato di Paolo Massari, ex assessore del Comune di Milano e giornalista Mediaset in carcere per stupro, ci sarebbero altre accuse di molestie sessuali. Chi l'ha Visto? mette a confronto le vicende. Il 54enne è stato arrestato sabato notte per aver violentato una donna nel suo garage. Agli inquirenti ha dichiarato che si è trattato di un rapporto consenziente, ma sono molti gli elementi contro di lui. Dieci anni fa altre due donne lo avevano accusato e lui aveva convocato una conferenza stampa per smentire tutto.



Nel 2010 le due donne, tra cui una norvegese, avevano raccontato di essere state molestate durante una cena in piedi e avevano scritto una lettera al sindaco di allora Letizia Moratti. Massari si era giustificato sottolineando le differenze culturali: «Voglio chiarire una cosa, che questo è palesemente riferibile a un mio eccesso di cordialità frainteso».



L'ultimo episodio sarebbe meno equivocabile. Testimoni raccontano di aver visto la donna, un'imprenditrice, uscire mezza nuda e con i vestiti strappati dal suo garage. Era stata attirata con l'inganno e con la scusa di lasciare il motorino prima di andare a cena. In quella sorta di bunker sarebbe avvenuto lo stupro. A suffragare la sua versione ci sarebbero delle macchie di sangue sul posto e l'accertamento della violenza da parte dell'ospedale. L'uomo è in carcere al momento. Ultimo aggiornamento: 18 Giugno, 02:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA