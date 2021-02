Papa Francesco telefona alla mamma di Eleonora Manta: «Da oggi lei e Daniele saranno nelle mie preghiere»

La telefonata di Papa Francesco alla mamma di Eleonora Manta, la 30enne originaria di Seclì uccisa a coltellate insieme con il fidanzato Daniele De Santis lo scorso 21 settembre da Antonio De Marco a Lecce, è giunta ieri alla 16.45.«Abbiamo parlato per sette minuti - rivela in esclusiva alla «Gazzetta del Mezzogiorno» la professoressa Rossanna Carpentieri che gli aveva scritto il 22 gennaio scorso per chiedere conforto e sostegno morale alla mamma straziata dal dolore. - L’ha fatto un pomeriggio qualsiasi di un giorno qualsiasi, non me lo aspettavo. Sua Santità è stato molto sereno, ha detto che mi è vicino. Ha ripetuto più volte: quanto è brutto quello che è successo... Mi ha ringraziato per la lettera, mi ha detto che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere».

APPROFONDIMENTI LECCE Fidanzati uccisi a Lecce, il diario in cella del killer: «Se... IL KILLER DI LECCE Uccise Eleonora e Daniele con 75 coltellate. «No alla perizia... LECCE Fidanzati uccisi, in un diario la follia del killer: «Le uccido...

«Ho pensato al Papa, solo lui poteva darmi una parola di consolazione: il dolore mi sta togliendo la forza di vivere. Il Presidente Mattarella è una persona sensibile, spero che ci possa essere un riconoscimento civile - si legge nella missiva inviata a Sua Santità - Dalle indagini è emerso che Eleonora ha avuto tanto coraggio, ha cercato di difendere sé stessa e Daniele a mani nude». Lettera recapitata anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere: «Di riflettere sulla forza d'animo di Elenora e Daniele, considerandoli vittime pacifiche della violenza più nera e funesta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA