In tribunale contro papà no vax: giudice dà via libera al vaccino per un 17enne

E' dovuto intervenire il giudice per fare vaccinare un ragazzo di 17 anni. I genitori infatti erano su posizioni opposte: il padre era contrario alla vaccinazione, la madre favorevole. Una situazione di stallo sulla quale ha deciso il tribunale di Firenze. Per poter soddisfare la volontà del figlio di ricevere il vaccino la donna ha infatti citato in giudizio il marito attraverso il suo legale, avvocato Gianni Baldini. Il giudice tutelare ha quindi attribuito con un decreto il potere della decisione sulla vaccinazione alla sola madre. Permettendo al giovane di potersi vaccinare contro il Covid.

Sulla decisione hanno pesato l'anamnesi e la volontà del ragazzo. «Rilevato - si legge nel decreto - che dai documenti prodotti non emerge che il minore abbia alcuna patologia tale da consigliare una maggiore prudenza nella somministrazione del vaccino», e rilevata «la volontà del minore» di vaccinarsi, il giudice ha attribuito «alla sola madre il potere di decisione in ordine alla somministrazione del vaccino da Covid al figlio».