Una tredicenne, per un anno, sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali con il padre nella loro casa di Alcamo (Trapani). I due coniugi sono stati arrestati dalla polizia. In alcune occasioni, alle violenze avrebbe partecipato anche la madre.



La minore, dopo mesi e mesi di violenze, ha trovato la forza di confidarsi con alcuni parenti e questo ha consentito l'avvio delle indagini. Il padre, su ordine del gip di Trapani è stato arrestato e portato nel carcere «San Giuliano», la moglie al Pagliarelli di Palermo. Davanti agli inquirenti avrebbe tentato di difendersi sostenendo che i rapporti erano consenziente. Le violenze sarebbero state consumate in un ambiente di profondo degrado sociale.

