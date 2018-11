Carabinieri arrestano il papà che picchia la mamma, il figlioletto li accoglie così: «Siete super eroi»

«Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!». Così ha scritto un bimbo di 8 anni dopo che il padre marocchino di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano, per maltrattamenti nei confronti della moglie, un'italiana di 26 anni che ha raccontato di subire violenze davanti ai figli già dal 2012. Alle 14 di ieri la donna ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, ha raccontato di essere stata picchiata e segregata in casa con i figli di un anno e mezzo e 8 anni.

Una volta arrivati nella loro casa in via Bolla, i militari hanno trovato la giovane sotto choc e con contusioni alle gambe che poi all'ospedale San Carlo sono state giudicate guaribili in 30 giorni. L'uomo, che ha un permesso di soggiorno regolare, è stato arrestato ed è già stata disposta il giudizio per direttissima. Il figlio più grande della coppia, 8 anni appena, ha scritto un biglietto per ringraziare i suoi salvatori: « Carabinieri salvate tutto il mondo, a volte sparando e parlando. Siete dei super eroi fantastici. Ciao!»

Mercoledì 28 Novembre 2018, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 28-11-2018 16:57

