Parà della Folgore ha un malore in volo e muore: il corpo di Gianluca Spina atterra nel giardino di una casa

Tragedia giovedì pomeriggio ad Orentano, nel comune pisano di Castelfranco di Sotto, dove un paracadutista della Brigata Folgore ha perso la vita nel corso di un lancio di prova. Si tratta di Gianluca Spina, 49 anni, calabrese di origine, 186° reggimento paracadutisti Folgore di stanza a Siena.

Cosa è successo

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che il giovane possa essere rimasto vittima di un malore mentre si trovava in volo, subito dopo aver effettuato l’apertura del paracadute: circostanza, questa, che gli avrebbe impedito di effettuare poi la successiva manovra di atterraggio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della stazione di San Miniato: il paracadutista era impegnato in un lancio a caduta libera in un’area riservata alle esercitazioni con sede nel territorio lucchese di Altopascio, ma qualcosa è andato storto. Il militare è finito all’interno del giardino di una casa di Orentano, località confinante con Altopascio, e nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato niente da fare.

La procura di Pisa ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce su quanto accaduto. Il magistrato al quale è stata affidata l'indagine ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, per accertare le cause della morte.

L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo, giovedì 13 aprile. I proprietari dell'abitazione hanno dato l'allarme vedendo il militare a terra e incosciente: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato di rianimare il 49enne, purtroppo invano. Poco dopo ne è stato dichiarato il decesso.