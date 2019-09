Perde il controllo del parapendio e precipita a terra: morto 49enne

Un pilota di parapendio ha perso la vita in Val di Fassa. È il quarto in poco meno di due settimane nella valle del Trentino.



L'uomo, un 49enne originario del Friuli Venezia Giulia, era decollato dal Col Rodella. Forse per un malore, ha perso il controllo del parapendio precipitando in mezzo ad un prato nella zona Lupo Bianco, sopra a Canazei.



Sul posto sono intervenuti l'elicottero e gli operatori della stazione Alta Val di Fassa del soccorso alpino, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata quindi recuperata ed trasportata in elicottero alla camera mortuaria di Canazei.



Subito dopo, elicottero e uomini del soccorso alpino sono intervenuti per un altro incidente ad un pilota di parapendio, decollato anch'esso dal Col Rodella e precipitato su un albero a un'altezza di 10 metri sotto cima Ponsin (Val di Dona). L'uomo, illeso, è stato recuperato a terra insieme alla sua vela e portato fino alla zona di atterraggio a Campitello di Fassa. Per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Sabato 28 Settembre 2019, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2019 17:18

