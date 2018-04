Parma, bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre

La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'ospedale Maggiore della città emiliana. Da un paio di giorni aveva un pò di febbre e quando è arrivato al pronto soccorso era in arresto cardiaco. Lo riferisce la Gazzetta di Parma.



Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire i contorni di quello che è successo. Sembra che il piccolo non avesse problemi o patologie particolari. Il padre, tunisino, e la madre, di Parma, hanno altri due figli. Non c'erano segni di violenza sul corpo. È stata disposta l'autopsia, ma potrebbero volerci settimane per avere risposte. Decisi anche gli esami tossicologici, per capire se e quali farmaci sono stati somministrati. Al bambino, avrebbero detto i genitori, è stata data una tachipirina per tentare di abbassare la febbre, ma dopo poco era già gravissimo.

