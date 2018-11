Don Michele, le foto di nudo del parroco a luci rosse fanno il giro del paese: chat hot a Pomeriggio 5

Martedì 27 Novembre 2018, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la testimonianza di un uomo che ha conosciutoil parroco diin provincia di, finito al centro di uno scandalo a luci rosse perché nella sua canonica avrebbe organizzato festini, orge e incontri omosessuali. Sugli smartphone di mezzo paese sono arrivate le foto del parroco completamente nudo, rigorosamente in forma anonima. E il giovane intervistato su Canale 5 ha raccontato di aver denunciato tutto alle autorità.Il dossier è finito sul tavolo del vescovo e il prete è stato rimosso e sostituito. In onda viene mandata la ricostruzione delle chat hot e di messaggi inequivocabili su incontri omosessuali. «Com'è? Bello?», si legge in uno dei messaggi riferiti a un trentenne coinvolto nei festini. «Sì ed è soprattutto attivo», la risposta circa le abitudini sessuali del soggetto in questione.«Quello che voglio che si sappia è che il paese non c'entra nulla in questa storia. Io non ho mai partecipato a questi festini, conoscevo don Michele, ma avevamo diverbi su questioni liturgiche», spiega il testimone. E nel frattempo si indaga sull'accaduto.