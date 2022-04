Pasqua, le regole anti contagio da Covid: no ai buffet e sì al distanziamento. I virologi: «Mascherine anche all'aperto»

Con la primavera il clima è più mite. E le tavolate di festa per Pasqua e Pasquetta si possono spostare dal chiuso di una casa, all’aperto di un terrazzo o un giardino. Calano le restrizioni del Covid-19 e si riducono le disposizioni del Green pass. Ma non è vero che la pandemia è passata e che esiste il liberi tutti. Le disposizioni per evitare il contagio sono buone regole da seguire sempre. E quali si possono seguire per ridurre il rischio...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati