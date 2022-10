Pasquale di Francesco, tassista pestato a morte a Torino dopo una lite: indagate tre persone (anche una 26enne)

La lite sul taxi, poi la morte. Ci sono tre indagati in procura a Torino per il caso di Pasquale di Francesco, il tassista aggredito lo scorso giugno in Piazza Bengasi, alla periferia del capoluogo piemontese, e deceduto nei giorni scorsi dopo un lungo periodo in coma. Il procedimento per ora è aperto per rapina e «morte in conseguenza di altro reato». Domani verrà ordinata l'autopsia.

A quanto si apprende, le tre persone indagate per l'aggressione del tassista di 63 anni, detto Lino, sono una ragazza di 26 anni e due uomini di 28 anni, entrambi già arrestati e detenuti in carcere e ai domiciliari per altri reati. La vittima avrebbe litigato con la donna, che conosceva in quanto cliente abituale, a giugno, il giorno prima di essere picchiato. In quell'occasione era intervenuta la polizia. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alessandra Provazza.