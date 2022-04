Entrano al cimitero e restano chiusi all'interno, interviene la polizia per rintracciare il custode

Singolare disavventura a Gaeta dove alcuni cittadini sono rimasti chiusi nel cimitero comunale. Trovando i cancelli aperti, in via Garibaldi, la comitiva è entrata all’interno per una visita ai propri defunti. Poco dopo mezzogiorno, però, i cancelli si sono chiusi e alcune persone sono rimaste dentro, probabilmente non avevano sentito la campanella che annunciava la chiusura.

Dopo la chiamata al 113, la polizia ha rintracciato il custode del cimitero che è dovuto tornare in via Garibaldi per "liberare" i visitatori di Pasquetta.