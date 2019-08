Sabato 17 Agosto 2019, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 21:58

Stava passeggiando con la sua, quando è caduto in unpieno d’acqua e ha perso la vita. Sfortunato protagonista della triste vicenda undi 51 anni di origini senegalesi.I fatti sono avvenuti a Brescia: l’uomo, ospite di un centro per malati e disabili intitolata alla battaglia di Nikolajewka, la Fondazione Nikolajewka, ha deciso di fare una passeggiata con la sua carrozzina elettrica fuori dalla struttura. Durante il tragitto però è caduto in un fosso ed è morto annegato. Le cause sono da accertare, anche se si potrebbe trattare di un malore o di una fatale distrazione.