Escursionista incornato da un toro, trasferito in eliambulanza: è in gravi condizioni

Un uomo che stava svolgendo un'escursione a Pastena è stato incornato da un toro che si trovava allo stato brado. Era insieme ad un altro compagno di escursione nella zona nota come Casale Santa Croce, raggiungibile solo dagli escursionisti. Secondo una prima ricostruzione l'animale avrebbe inseguito i due compagni, colpendo più volte la vittima. L'amico ha chiamato i soccorsi che non sono stati agevoli. E' intervenuto prima un elicottero che però non poteva atterrare ed era privo del verricello, quindi una seconda eliambulanza.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL DI ONDA Uomo morto incornato alla corsa dei tori in Spagna: è la prima... SIVIGLIA Cavallo incornato e ucciso durante la corrida: Maximo era appena... SPAGNA Torero in fin di vita dopo essere stato incornato, dramma alla...

Il ferito èstato stabilizzato - anche con l'ausilio di alcuni volontari - e poi trasferito all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Ha comunque riportato diverse fratture.