Pastore maremmano sale su un cornicione: salvato dai vigili del fuoco | Foto

L'INTERVENTO AL LAGO LUNGO

L'INTERVENTO IN PIAZZA CAVOUR A RIETI

Sabato 6 Gennaio 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 17:22

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina in due distinti interventi, il primo sul Lago Lungo alle pendici del Comune di Poggio Bustone e il secondo a Rieti, su di una traversa di piazza Cavour, dove si è cercato di recuperare dei cani che per motivi diversi si erano i primi dispersi e il secondo messo a rischio di caduta da un cornicione su di una proprietà privata.Nel primo caso i pompieri sabini hanno lungamente cercato nell'alveo del Lago i due cani di proprietà di un cacciatore, tra l'altro provvisti entrambi di dispositivo Gps che si erano persi nella giornata di ieri, ma le ricerche non hanno portato alla fine al ritrovamento dei due animali che si pensa a questo punto si siano allontanati volontariamente lontano dalla zona delle ricerche.Nel secondo caso invece un pastore maremmano, con una peripezia degna del miglior acrobata, si era posizionato su di un cornicione a oltre tre metri di altezza e spaventato dalla situazione non riusciva più a tornare indietro. A quel punto i vigili del Fuoco lo hanno dapprima tranquillizzato e successivamente messo in sicurezza all'interno di un involucro e successivamente riportato a terra grazie anche alle tecniche SAS riconsegnandolo, alla fine sano e salvo, al legittimo proprietario