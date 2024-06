Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar: chi sono i giovani travolti dal fiume Natisone. «Una passeggiata dopo l'esame»

I ragazzi dispersi nel fiume Natisone sono Patrizia Cormos, 21 anni, nata a Colleferro (Roma) e residente a Campoformido (Udine); Bianca Doros, rumena di 23 anni e Cristian Casian Molnar, ragazzo di 25 anni di origine rumena e residente a Udine. I tre ragazzi giovani avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del Natisone, per cercare un po' di relax dopo che una delle ragazze aveva sostenuto un esame all'Accademia di Belle Arti. Lo hanno confidato i parenti di Patrizia, che ieri mattina aveva, appunto, partecipato a una difficile sessione di test in Modellazione in 3D. Dunque, aveva accettato l'invito dell'amica Bianca, in Italia da pochi giorni per fare visita alla famiglia, di fare un giro in auto assieme al fidanzato di quest'ultima, Molnar, residente in Austria, di cui in un primo momento non erano state fornite le generalità per la difficoltà di avvisare i familiari. Quando sono giunti nella «spiaggia» di Premariacco, il cielo era incredibilmente sereno dopo tante ore di pioggia e l'accesso al greto era facile e completamente asciutto, così come il percorso che conduce alla collina che sorge al centro del letto del torrente.

Natisone, individuato segnale di uno dei cellulari dei tre ragazzi dispersi nel fiume: operazioni di ricerca in Friuli

Cosa è successo?

In quella zona ci sono diversi avvallamenti creati dalle piene del passato.

Il Natisone

«Purtroppo il livello si é innalzato in maniera eccezionale in pochissimi minuti prima che i vigili del fuoco potessero approntare un sistema per agganciarli». Un fiume difficile il Natisone: qualche decina di metri più a valle c'è un punto in cui l'acqua, anche in condizioni normali, raggiunge i 15 metri di profondità e ci sono correnti e mulinelli che trascinano sul fondo e fanno incastrare tra i massi della forra. Quindi, «i tre ragazzi dovevano essere ignari del pericolo: solo i residenti conoscono le bizze del Natisone. Ieri mattina, quando sono scesi nel greto per fare delle fotografie, non c'erano avvisaglie di quanto sarebbe successo, l'accesso era sgombro e l'acqua, bassa e ancora calma, scorreva unicamente sul lato opposto a dove si trovavano loro»