Pattuglie dinamiche e statiche, così l'Esercito controlla il territorio

Mercoledì 1 Agosto 2018

Dopo essersi sottoposti a duri allenamenti, aver fatto briefing e approntamento logistico, i militari di Strade Sicure scendono in campo. «L'operazione è articolata su pattuglie statiche e dinamiche - spiega Raffaele Iovino, Comandante del Raggruppamento Campania - Le pattuglie statiche vengono collocate nei luoghi di maggiore affollamento dove possono esserci più problemi. Le dinamiche, invece, hanno il ruolo di muoversi su itinerari prestabiliti ed effettuare un controllo del territorio. Le pattuglie ci sono di giorno e di notte e con la loro presenza riescono anche a prevenire i pericoli». Strade Sicure ha una duplice funzione, sia di controllo del territorio sia per l'antiterrorismo. In base a questo sono stati scelti i luoghi chiave da pattugliare e presidiare.Piazza Plebiscito, Scampia, Piazza Carità, Piazza del Gesù, Mergellina, sono solo alcuni luoghi dove i napoletani incontrano quotidianamente l'esercito. Questo perchè sono i luoghi con maggiore affollamento o dove episodi di microcriminalità sono più frequenti. La presenza dell'esercito funge da deterrente e da pronto intervento sul posto. I militari in servizio raccontano che spesso vengono allertati dalla popolazione e subito intervengono per combattere illeciti e rapine in collaborazione con le altre forze di polizia. A volte capita anche che i cittadini chiedano semplicemente aiuto per risolvere situazioni difficili e l'esercito presta servizio in ogni occasione.I numeri testimoniano che l'Operazione abbia apportato miglioramenti soprattutto in territori più complessi e storicamente afflitti da episodi di criminalità come Scampia. Qui una pattuglia fissa staziona fuori alla fermata della metro giorno e notte. «In 10 anni di servizio la zona è diventata più sicura - dice Emanuela Andreano, tenente impegnata in Strade Sicure in servizio a Scampia - Abbiamo ridotto il numero dei militari presenti e questo è sintomo di un generale miglioramento delle condizioni di sicurezza generali, sia dei civili sia dei militari. Le statistiche indicano una riduzione degli episodi di microcriminalità e sono diminuiti anche gli episodi di violenza sulle donne». Lavorare a Scampia per i militari è un'esperienza forte. Lo racconta chi come il tenente Andreano trascorre ore sotto il sole, d'estate e d'inverno, per controllare che i cittadini siano al sicuro. «Il contatto con le persone è la cosa più bella del mio lavoro - racconta - Scampia ci ha arricchito tutti, sia a livello professionale sia umano. Ci ha reso pronti a qualsiasi intervento a supporto della popolazione».Gli abitanti di Scampia per lo più apprezzano la presenza dell'esercito perchè li fa sentire più al sicuro. Ma c'è anche chi è critico perchè vorrebbe vedere i militari più presenti su tutto il territorio e non solo fuori alla fermata della metro. C'è chi dice che è «una brutta presenza perchè non mi piace sentirmi le armi puntate addosso da persone in mimetica», ma che tuttavia riconosce l'utilità del servizio. Come Marco, 20 anni, che prende spesso l'ultima metro per tornare a casa. «La sera qui è completamente desolato - dice - A volte non funzionano nemmeno le luci. È molto tetro passare di qui soprattutto da soli. Penso che l'esercito faccia un ottimo lavoro perchè con la loro presenza siamo più sereni». «Speriamo che vada sempre così», conclude una mamma, felice di vedere i militari in servizio soprattutto per la sicurezza dei suoi figli.