Pavia, ai domiciliari litiga con la moglie e chiede di tornare in carcere: i carabinieri lo «accontentano»

I litigi continui con la moglie lo hanno portato all'esasperazione, tanto che si è presentato alla locale caserma dei carabinieri chiedendo di tornare in carcere. È successo a Belgioso (Pavia), dove un uomo, un 40enne si è presentato alla caserma "autodenunciando" i litigi che costituivano in effetti una violazione rispetto ai comportamenti che avrebbe dovuto tenere in un regime alternativo alla detenzione.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Reddito di cittadinanza usato per investire in stupefacenti: il... IL CASO Imprenditore irpino denuncia e fa arrestare gli estorsori

Il tribunale annulla i domiciliari e accontenta l'uomo

Il Tribunale di sorveglianza, preso atto di quanto era accaduto, ha annullato il precedente provvedimento ed ha disposto la misura delle detenzione in carcere. A quel punto i carabinieri hanno accompagnato l'uomo nella casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia, «accontentando» di fatto la sua richiesta.