Pavia, incendio in un appartamento: 77enne muore lanciandosi dal quarto piano per sfuggire alle fiamme

Un uomo di 77 anni è morto lanciandosi dal quarto piano per tentare di salvarsi da un incendio scoppiato nel suo appartamento. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 13, nel complesso di case popolari del rione Crosione, alla periferia di Pavia.

Termini, operazione decoro: via il cimitero degli scooter. Ma restano mini-discariche

Si lancia dal quarto piano per sfuggire alle fiamme: morto 77enne

Preso probabilmente dal panico, l'anziano non è riuscito a ragionare lucidamente. Per cercare disperatamente di sfuggire alle fiamme e al fumo che avevano invaso il suo appartamento, la vittima ha quindi tentato un salto disperato dal quarto piano, purtroppo fatale. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno cercato in ogni modo di rianimarlo l'uomo, ma senza successo: troppo gravi le ferite e le lesioni causate dall'impatto.

Ancora non si conoscono le cause del rogo scaturito all'interno dell'abitazione del 77enne. I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per domare le fiamme. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito un'esplosione all'interno dell'appartamento poco prima di pranzo. L'inquilino probabilmente non ha trovato altra via di fuga che lanciarsi dalla finestra. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale. Sono in corso accertamenti per fare luce sul fatto.

Barca a fuoco per la droga non pagata: un arresto. Scoperta la lista dei clienti della cocaina