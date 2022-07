Pavia, insegnante puniva gli alunni con insulti e minacce: «Bestiacce». Orecchie d'asino per umiliarli

Una insegnante di 62 anni, maestra in una scuola elementare di Pavia, è finita a processo con l'accusa di abuso di mezzi di correzione. I fatti risalgono al 2020, l'anno in cui è stata presentata la denuncia, ma la vicenda è venuta alla luce solo con l'avvio del dibattimento. A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». A denunciare i fatti era stata la stessa scuola dove opera la maestra.

APPROFONDIMENTI MONDO Bimba bullizzata a scuola perde tutti i capelli a 10 anni BRESCIA Brescia, maltrattava e picchiava bimba disabile: arrestata assistente...

Roma, bimba di 10 anni vittima delle baby bulle, interviene la polizia. Ma la scuola le rimette in classe insieme

Le orecchie d'asino

Un'altra docente aveva riferito di essere entrata un giorno nella classe dell'insegnante rinviata a giudizio, e di aver notato un alunno che indossava un paio di orecchie d'asino disegnate da un'altra bambina: secondo l'accusa sarebbe stata la maestra a richiederglielo. Inoltre in altre occasioni si sarebbe rivolta ad altri bambini definendoli «bestiacce» e «imbecilli», e posando sul capo di un alunno una coroncina di carta con la scritta «Il re degli asini». Il difensore dell'insegnante sostiene che si tratta di «accuse infondate» e che il processo dimostrerà l'innocenza della sua assistita. Nonostante la denuncia all'autorità giudiziaria, non è stato avviato alcun procedimento disciplinare: la maestra ha continuato ad insegnare e presto andrà in pensione.