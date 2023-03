Due inquilini litigano con la padrona di casa per luce e gas, interviene il figlio e accoltella uno dei due, che muore poche ore dopo in ospedale. È successo a Mortara, in provincia di Pavia. I carabinieri sono intervenuti alle 21,45, dopo la segnalazione di una lite tra un italiano di 46 anni e due nigeriani, di 31 e 25, all'interno di una cascina, lungo la strada provinciale per Olevano.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato solo il 46enne, pluripregiudicato, e la mamma di lui, di 67 anni, che ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente poco prima dai due nigeriani, che si erano presentati alla sua porta di casa, protestando con veemenza di non avere luce e gas in casa. A quel punto la donna avrebbe gridato per cercare l'aiuto del figlio, che abita nella casa di fianco.

L'uomo, andato in soccorso della madre, ha avuto una violenta colluttazione con i due, ferendo con un'arma da taglio il 25enne. Dopo questo episodio, i due nigeriani si sarebbero allontanati a bordo di bicicletta in direzione Mortara, ma all'altezza del distributore del gas, il ferito si è accasciato a terra. Soccorso dall'auto-ambulanza giunta sul posto, il giovane è morto all'ospedale di Pavia, a causa delle ferite lacero contuse ricevute all'addome.