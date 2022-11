L ’ossessione erotica per il suo psicologo ha condotto una 74enne, Maria F., sul banco degli imputati . Era arrivata ad inviare al terapista fino a cento messaggi al giorno (a tutte le ore) in cui chiedeva prestazioni sessuali e incontri , altrimenti lo avrebbe denunciato all’ Ordine degli Psicologi del Lazio per delle condotte inventate e sconvenienti. Esasperato da lla paziente, il professionista, difeso dall’avvocato Massimo Titi, ha sporto denuncia e la donna ora si trova a processo con l’accusa di atti persecutori , andat i avanti dal 2016 al 2018.

LE PRIME AVANCES



Era iniziato come un normale rapporto medico-paziente , ma nel corso della terapia, cominciata nel 2015, per la donna le cose sono cambiate: così, durante le sedute ha iniziato a propor gli di avere rapporti sessuali. Una situazione che ha spinto lo psicologo a consigliarle di proseguire le cure in un altro studio. Il rifiuto, però, ha fatto infuriare la paziente che ha iniziato a tempestarlo di messaggi.

La donna si sarebbe rivolta anche ad un investigatore privato per scoprire dettagli intimi sulla vita del professionista e persino la sua posizione presso l’Agenzia delle Entrate. Nonostante l’insistenza dell’ex paziente, tuttavia, prima di denunciar la ha aspettato due anni, fino al 2018, nel tentativo di mantenere un rapporto civile , «accettando di vederla e parlarle, rispondendo ai messaggi, e tentando di convincerla a rinunciare alle sue pretese sessuali», si legge nella denuncia. L’11 luglio del 2018, però, il terapista ha deciso di interrompere le comunicazioni e bloccare il numero di cellulare della donna su Whatsapp.

MESSAGGI MINATORI



Una scelta che ha condotto la 74enne ad alzare la posta in gioco, tornando a minacciare il terapeuta: «Non so nemmeno se mi leggi. Mi dispiace solo non essere riuscita a punirti come meriti - gli ha scritto - Spero che ci pensi la vita e la tua coscienza, se ne hai una. Se ne avessi il potere ti farei radiare immediatamente dall’albo degli psicologi… Ma ti troverò da qualche parte e te la farò pagare». E, ancora: «Ben presto tu dovrai preoccuparti di salvare te stesso…».

INGERENZE NELLA VITA PRIVAT A



Per spingere l’ex terapeuta ad assecondare i suoi desideri, Maria F. ha continuato ad indagare sulla sua vita privata arrivando a contattare la ex compagna, la collega dello studio e la psichiatra dal quale lo psicologo l’aveva indirizzata per calunniare l’uomo minando la sua reputazione professionale. Inoltre, avrebbe fatto recapitare dei messaggi anche all’indirizzo di casa del figlio della vittima per chiedere incontri sessuali con il padre. A settembre del 2018, poi, ha tentato di contattare la moglie dell’uomo su Messenger minacciandola, via sms, e dicendole che li avrebbe aspettati sotto casa: «Il tutto con la pretesa di costringermi a incontrarla e sempre con la richiesta di rapporti erotici», si legge nella denuncia sporta dall’uomo.



LE RICHIESTE

Il pm Silvia Santucci ha chiesto il rinvio a giudizio della donna a marzo del 2019, sostenendo che la sua condotta avrebbe cagionato all’uomo: «un perdurante stato di ansia e paura e un fondato timore per la propria incolumità e quella del proprio congiunto – scrive nella richiesta di rinvio a giudizio - costringendolo ad alterare le proprie abitudini di vita». L’attrazione per il terapista ha condotto così la 74enne a processo per stalking davanti alla decima sezione penale del tribunale monocratico di Roma.