Pd, Delrio capogruppo alla Camera. Al Senato c'è Marcucci

Martedì 27 Marzo 2018, 16:13 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 17:03

Graziano Delrio è stato eletto capogruppo del Pd alla Camera per acclamazione dell'assemblea dei deputati. Per il Senato il reggente Maurizio Martina ha proposto Andrea Marcucci, sostenuto dai renziani.«Vogliamo provare tutti insieme a dare un segnale di squadra, l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato», ha detto Martina annunciando i nomi dei nuovi capigruppo Pd in assemblea.E' stata faticosa la trattativa fra i big dem per evitare una conta nell'elezione dei capigruppo. La mediazione passava per la richiesta delle minoranze, e anche di pezzi della maggioranza, di un segnale di discontinuità dal renzismo. Non è irrilevante nella dialettica di queste ore che i capigruppo, insieme a Martina e Matteo Orfini, faranno parte della delegazione che andrà al Colle per le consultazioni.La richiesta delle minoranze era quella di un nome diverso rispetto a quelli di Marcucci al Senato e Lorenzo Guerini alla Camera, tandem indicato dai renziani. Richiesta dunque accolta solo in parte. Erano circolano diverse ipotesi oggi fra cui quella di Tommaso Nannicini al Senato.La trattativa sui presidenti di gruppi si interseca anche con quella sulle vicepresidenze di Camera e Senato. Nella composizione dei ruoli si potrebbe trovare l'equilibrio tra le componenti dem, con le vicepresidenze che potrebbero andare a rappresentanti delle minoranze Pd.